Великобритания скорбит по королеве Елизавете II: начинается 10-дневный траур

Люди продолжают приносить цветы к королевским резиденциям в Лондоне, включая Букингемский дворец и Виндзорский замок.

Новый король Великобритании начинает принимать на себя королевские обязанности, возвращаясь в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром и обратиться к нации, оплакивающей королеву Елизавету II, единственного британского монарха, которого знала большая часть мира и сила стабильности в нестабильном веке.

Сегодня, 9 сентября, в Британии начался 10-дневный траур: по Британии звонят колокола, а в Лондоне запланировано 96 орудийных салютов — по одному на каждый год долгой жизни королевы. Люди со всего мира собрались у британских посольств, чтобы почтить память королевы, скончавшейся в четверг в замке Балморал в Шотландии.

Принц Чарльз, который стал новым королем, провел большую часть своих 73 лет, готовясь к этой роли, вступает на престол в эпоху неопределенности как для его страны, так и для самой монархии.

Ожидается, что в пятницу, в свой первый полный рабочий день, он вернется в Лондон, встретится с премьер-министром Лиз Трасс, назначенной несколькими днями ранее, и выступит с речью перед нацией.

Длительный период траура начинается в пятницу с публичной поминальной службы в соборе Святого Павла в Лондоне, на которой, как ожидается, будут присутствовать Трасс и высокопоставленные министры. Чарльз, ставший монархом сразу после смерти матери, будет официально провозглашен королем на специальной субботней церемонии.

После панихиды в Эдинбурге гроб с телом королевы привезут в Лондон и доставят в Вестминстерское аббатство.

Букингемский дворец объявил, что с сегодняшнего дня и до семи дней после похорон королевы будет соблюдаться траур по королевской семье. При этом, дата похорон королевы пока еще не подтверждена.

Согласно правилам, королевский траур должен соблюдаться членами королевской семьи, персоналом королевского двора и представителями королевского двора, которые выполняют официальные обязанности, а также венными, которые выполняют церемониальные обязанности.

С 6 февраля 1952 года Елизавета правила Великобританией, которая восстановилась после разрушительной и изнурительной в финансовом отношении войны и потеряла свою империю; присоединился к Европейскому союзу, а затем вышел из него, совершил болезненный переход в 21 век. Она пережила 15 премьер-министров, от Уинстона Черчилля до Лиз Трасса.

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета публикуют траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

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