Венецианская комиссия выступила с заявлением касательно судебной реформы в Израиле

«Суды [Израиля] должны быть ограждены от политического вмешательства. Предлагаемые Израилем судебные реформы не должны ставить под угрозу судебный надзор со стороны его независимого Высокого суда», — заявила президент Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Венецианская комиссия последовательно заявляла, что в демократической стране, где царит верховенство закона и уважают основные права, значимый судебный контроль на соответствие законов, особенно тех, которые затрагивают права личности, фундаментальным принципам, должен осуществляться независимыми судами, чьи решения должны поддерживаться и уважаться всеми», — сказала она.

«Эти суды должны быть ограждены от политического вмешательства, особенно [относительно] их состава. Решения высших судов должны быть окончательными и обязательными для всех государственных учреждений и отдельных лиц», — добавила она и призвала правительство, которое является членом комиссии с 2008 года, уважать эти принципы посредством процесса широкого согласия.

На минувшем заседании Комитета по конституции, закону и правосудию депутат от Авода Гилад Карив заявил, что планирует обратиться к министру юстиции Яриву Левину и президенту Ицхаку Герцогу с просьбой обратиться в Венецианскую комиссию за советом.

Обращение Карива к комиссии поступило после обсуждения влияния судебной реформы на безопасность и международное право.Заместитель генпрокурора по международному праву Гилад Ноам выразил обеспокоенность тем, что международные суды будут претендовать на юрисдикцию в отношении солдат ЦАХАЛа и израильских официальных лиц, потому что Израиль якобы больше не будет иметь независимой и ответственной судебной системы.

Несколько международных юридических заключений были выдвинуты против судебных реформ с тех пор, как они были впервые предложены Левиным в начале января.

Ранее Курсор писал, что Герцог встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем. Президент Ицхак Герцог продолжает свои усилия по достижению компромисса в отношении судебной реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».