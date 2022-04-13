Во вторник, 12 апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария принимала Вильярреал. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Это позволило испанцам пройти в полуфинал.

Во вторник «Вильярреал» ошеломил шестикратного чемпиона Европы «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет благодаря голу Самуэля Чуквуезе на 88-й минуте. Он спас ничью 1:1 и привел к победе со счетом 2:1.

Лидерство «Вильярреала» со счетом 1:0 в первом матче было сведено на нет Робертом Левандовски на седьмой минуте второго тайма, но Чуквуезе вывел свою команду вперед, когда успешно завершил контратаку в течение четырех минут после того, как он вышел со скамейки запасных в конце матча.

Весь город Вильярреал с населением 50 000 человек мог бы поместиться на стадионе «Баварии» вместимостью 75 000 человек.

Напомним, что «Бавария» выиграла Кубок в 2020 году, а «Вильярреалу» удавалось добраться лишь до полуфинала Лиги Чемпионов в 2006 году.

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