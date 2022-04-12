Израильтянин Владислав Быканов побил личный рекорд на Чемпионате мира по шорт-треку

Владислав Быканов установил наивысшее достижение в своей карьере на чемпионате мира, заняв седьмое место в забеге на 1000 метров в канадском Монреале.
32-летний спортсмен успешно прошел предварительные раунды, а в четвертьфинале занял второе место со временем 1:25,475 минуты и вышел в полуфинал, где финишировал только четвертым с результатом 1:24,688 минуты.
Во втором финале израильтянин, участвовавший в зимних Олимпийских играх в Пекине, занял третье место, а в общем зачете финишировал седьмым. Золотую медаль завоевал венгр с результатом 1:25,462 минуты.
Что касается Быканова, то это наивысший результат, которого он когда-либо достигал на чемпионатах мира за свою блестящую карьеру. Его предыдущий личный рекорд был установлен на чемпионате мира в прошлом году, проходившем в Нидерландах.
Ранее Курсор писал, что 19-летняя Николь Фейгин завоевала серебро на юниорском Чемпионате мира по фехтованию в Дубае.
Также напомним, что кувейтский рапирист бойкотировал бой с израильтянином на чемпионате мира.
Еще Курсор передавал, что спринтер Блессинг Африппа побил израильский рекорд в беге на 200 метров, установив результат 20,83 секунды в молодежной лиге, которая проходила в Хадар-Йосефе.