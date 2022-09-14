Вплоть до ядерного удара: путин угрожает НАТО началом войны

На фоне огромных неудач армии рф в Украине и ее террористических методов ведения войны становится все более явным, что владимир путин может пойти на радикальные шаги и значительно расширить географические границы конфликта.

Предельно ясно, что крах российских оккупантов в Харьковской области и их скоропостижное бегство со многих украинских территорий развеивает миф пропаганды о силе армии *россии. Однако, способно ли руководство страны-агрессора просто покинуть Украину и удерживаться у власти, либо же оно пойдет на радикальные меры?

Об этом сообщает издание AVA.

11 сентября, в годовщину терактов в Нью-Йорке, россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, вследствие чего повредилась ТЭЦ-5. Это привело к тому, что многие населенные пункты на время были обесточены.

Совпадение ли это? Учитывая любовь путина к символизму, он в который раз продемонстрировал свои террористические наклонности, а также это была попытка отомстить Украине за ее военные успехи. Действия военных рф не приносят желаемого результата, а потому теперь путин может еще больше использовать террор.

Недавно российский политтехнолог М.Баширов заявил, что «готовится изменение статуса спецоперации после уничтожения украинских ТЭС». Он утверждает, что если обесточить всю Украину, то это ослабит украинскую армию, потому что обычные люди будут думать о выживании, а не поддержке армии. Что может делать путин в контексте своей военной слабости? Есть мнение, что он будет терроризировать гражданское население, делая его жизнь невыносимой, чтобы Украина столкнулась с социальными протестами и политическим кризисом, что непосредственно повлияет на ВСУ.

«Изменение статуса СВО» в, например, «конттеррористическую операцию», позволит руководству рф в еще большей степени игнорировать правила войны. Как только начнет холодать – оккупанты могут начать уничтожать гражданскую инфраструктуру, делая условия жизни обычных украинцев намного тяжелее. В силу этого Украина нуждается в ПВО, защищающем от российских ракет.

Помимо этого, изменение терминологии для объяснения военных действий в Украине лежит в дополнительной плоскости. Война отчетливо показала, где цивилизованный мир, а где варвары. В своем роде на украинских землях идет экзистенциальная война диаметрально противоположных ценностей.

Пропагандисты рф промывают мозги своему населению, пытаясь его убедить, что россия воюет не с Украиной, а с НАТО, которое желает уничтожения рф. Подобный подход неудивителен, ибо российское руководство давно готовилось к противостоянию с Альянсом. В частности, британская разведка недавно сообщила, что украинские войска уничтожили несколько элитных подразделений вс рф, предназначенных для вероятной войны с НАТО.

Однако, есть нюанс: россия не способна навязать военную конкуренцию НАТО, но одновременно может увеличить использование террористических методов. Учитывая игнорирование путиным всяческих рациональных соображений, дело может дойти до применения ядерного оружия. На это указывает ряд сигналов.

Например, бывший президент рф и ныне председатель совета безопасности Д. Медведев недавно заявил, что россия может нанести ядерный удар по Европе, если Запад продолжит и дальше поддерживать Украину. Стоит ли это рассматривать как правдоподобное развитие событий? Скорее всего, нет, потому что любому государству в случае начала ядерной войны будет крайне сложно контролировать происходящие процессы, вплоть до обычного выживания. В тот же момент ведущие страны находятся под максимальным риском развития ядерного конфликта за 60 лет, что нужно учитывать.

Именно поэтому следует создать ситуацию, при которой рф будет полностью изолированной от внешнего мира, что могут обеспечить масштабные санкции. Кремлевский режим должен проиграть, иначе существованию цивилизованного мира может наступить конец.

Ранее у Зеленского заявили, что ускорит победу над россией.

Также «Курсор» сообщал, что рф выставляет «заградительные отряды», чтобы военные не сбегали с войны.

Помимо этого, в СНБО Украины обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!