ВСУ «засветили» на видео, что имеют самую мощную «цифровизированную» гаубицу M777

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всу "засветили" на видео, что имеют самую мощную "цифровизированную" гаубицу m777 14 июля, 2022
Фото: Оперативное командование "Север"

Гаубицу M777A2, представленную на видео, украинские военные получили в рамках одной из недавних поставок.

Вооруженные Силы Украины уже не первый месяц используют против российской оккупационной армии американские гаубицы M777, однако недавно в сети впервые появилось видео. Украинские военные используют эти 155-мм артсистемы на всю их «мощность».

Об этом пишет Defense Express.

Так, впервые в руках ВСУ была замечена «полноценная» версия гаубицы M777A2 – с полным набором цифровых устройств для этой гаубицы, в частности, модулями GPS и PIK (ранее поставленные в Украину гаубицы были без этих систем).

Это означает, что эти гаубицы умеют вести огонь управляемыми снарядами, такими как M982 Excalibur или PGK M1156.

Фактически это совпадает с тем, что недавно США сообщили о передаче Украине 1000 новых высокоточных артиллерийских 155-мм снарядов, которые до этого не поставлялись.

В то же время в Ukraine Weapons Tracker отметили, что гаубицу M777A2, представленную на видео выше, украинские военные получили в рамках одной из недавних поставок. Об этом говорит надпись на самой гаубице, которую американцы наносят в честь выдающихся деятелей.

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Автор материала:
Ирен Давид
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