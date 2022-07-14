ВСУ «засветили» на видео, что имеют самую мощную «цифровизированную» гаубицу M777

Гаубицу M777A2, представленную на видео, украинские военные получили в рамках одной из недавних поставок.

Вооруженные Силы Украины уже не первый месяц используют против российской оккупационной армии американские гаубицы M777, однако недавно в сети впервые появилось видео. Украинские военные используют эти 155-мм артсистемы на всю их «мощность».

Об этом пишет Defense Express.

Ukraine, 155mm M777A2 howitzers were filmed with "boxes" with radio communication equipment and GPS, which allows the Armed Forces of Ukraine to use M982 Excalibur adjustable missiles. The use of this equipment has not been observed so far. pic.twitter.com/hzoRXnmDjs — Spriteer (@spriteer_774400) July 13, 2022

Так, впервые в руках ВСУ была замечена «полноценная» версия гаубицы M777A2 – с полным набором цифровых устройств для этой гаубицы, в частности, модулями GPS и PIK (ранее поставленные в Украину гаубицы были без этих систем).

Это означает, что эти гаубицы умеют вести огонь управляемыми снарядами, такими как M982 Excalibur или PGK M1156.

Фактически это совпадает с тем, что недавно США сообщили о передаче Украине 1000 новых высокоточных артиллерийских 155-мм снарядов, которые до этого не поставлялись.

В то же время в Ukraine Weapons Tracker отметили, что гаубицу M777A2, представленную на видео выше, украинские военные получили в рамках одной из недавних поставок. Об этом говорит надпись на самой гаубице, которую американцы наносят в честь выдающихся деятелей.

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