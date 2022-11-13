Взрыв в Стамбуле: Герцог выразил соболезнования, а израильтян просят не покидать отели

Президент Израиля Ицхак Герцог дал свой комментарий касаемо взрыва в Стамбуле (Турция).

«Шокирован сообщениями о гнусном нападении в Стамбуле, направленном против невинных граждан. От имени народа Израиля я выражаю наши глубочайшие соболезнования нашим друзьям в Турции и семьям жертв. Весь мир должен объединиться и твердо противостоять терроризму», – написал Герцог в Twitter.

Помимо этого, сотрудник израильской службы безопасности посоветовал израильским туристам, находящимся в Стамбуле, оставаться в отеле, пока все не прояснится, и прислушиваться к рекомендациям и указаниям турецких силовиков.

«После инцидента в Стамбуле Департамент по делам израильтян за рубежом в консульском крыле Министерства иностранных дел и консульство Израиля в Стамбуле расследуют, были ли израильтяне причастны к инциденту», – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что ряд израильских туристов стали свидетелями «страшного взрыва» в Стамбуле, произошедшего 13 ноября, на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль. По их словам, они видели много людей, «разбросанных по полу без рук», и «шокирующие сцены». Больше узнайте здесь.

Ранее Эрдоган заявил, что к теракту в Стамбуле может быть причастна женщина.

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