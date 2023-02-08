Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 8 000 человек

В Турции и Сирии продолжаются поисково-спасательные работы. ВОЗ предупреждает, что число жертв может резко возрасти.

Число погибших в результате двух землетрясений в Турции и Сирии в воскресенье и понедельник превышает 8 700 человек.

Об этом сообщает ВВС.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям страны, число погибших в Турции возросло до 6 234 человек.

В Сирии трудно проверить цифру, но ее государственные СМИ сообщают, что погибло около 2500 человек.

Спасательная группа «Белых касок», которая действует на территории, контролируемой повстанцами, сообщает, что число погибших возросло до более чем 1 280 человек.

Всемирная организации здравоохранения предупреждает, что число жертв может резко возрасти, а катастрофа может затронуть более 23 миллионов человек.

Спасатели и поисковые группы продолжают работать, пытаясь спасти людей, застрявших под обломками после того, как тысячи зданий рухнули. Многие страны мира направляют помощь в пострадавшие районы.

Курсор также сообщал, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений. Такое заявление сделал Исследовательский институт мониторинга геометрии небесных тел (SSGEOS).

Наша редакция писала в ВОЗ заявили, что число погибших из-за землетрясений может превысить 20 тысяч. Официальное число погибших в результате двух землетрясений, произошедших вчера в Турции и Сирии, сегодня (вторник) возросло до более чем 6500 человек. В обеих странах насчитывалось около 30 тысяч раненых.

Также мы сообщали, что лидер еврейской общины и его жена пропали без вести во время землетрясения в Турции. По данным ВОЗ от землетрясений в Турции и Сирии пострадали около 23 миллионов человек.

Также наш сайт сообщал, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу.

Напомним, что Еврейские федерации Северной Америки собирают деньги для Турции и Сирии.