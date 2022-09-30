Жуткие кадры: в сети показали последствия ракетного удара по автобусному парку в украинском Днепре

В результате обстрела Днепра в ночь на 30 сентября погиб один человек и ранены 5, повреждены многоэтажки, гимназия, магазин и админздания. Сгорело более 100 автобусов.

Мэр Днепра Борис Филатов в своем телеграме сообщил, что 29 сентября российские оккупанты ударили ракетой Искандер по автобусному парку. Сгорело больше 100 автобусов.

Он предупредил о перебоях в работе общественного транспорта: “Уважаемые земляки. Кратко, без подробностей. Но я должен сказать всем, кого это касается. Эти убл@дки развалили Искандером обычное городское АТП. UPD: Сгорело более 100 автобусов. Это ппц”.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате ракетных обстрелов Днепра известно минимум об одном погибшем. Пятеро ранены.

Как сообщал Курсор, президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором осудил «мошенническую» попытку путина захватить земли, составляющие почти пятую часть территории Украины, и заявил, что США всегда будут соблюдать «международно признанные границы».

Также Курсор информировал о том, что Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом в видеообращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Курсор сообщал о том, что Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Курсор писал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!