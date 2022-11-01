День выборов: Либерман с женой проголосовали в Нокдиме

Избирательный участок с самого утра посетил министр финансов Авигдор Либерман с супругой. Они проголосовали в Нокдиме.

Первым из известных политиков на выборы пришел Авигдор Либерман.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман проголосовал на избирательном участке в Нокдим. Его сопровождала жена.

Политик с удовольствием позировал на камеры.

Ранее Курсор писал про день выборов: особенности и перспективы. Большинство участков открыты с 7:00 до 22:00. Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи во вторник или уже за полночь.

Также мы сообщали о режиме повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами. В Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин в связи с угрозой терактов. Полиция и силовики находятся в режиме повышенной готовности в день выборов.

Ранее наш сайт писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле. По словам президента, результаты голосования могут «понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов. Результаты исследования представил Израильский институт демократии.

Кроме того, мы сообщали, что после выборов подорожает бензин: подробности. Уже к середине ноября стоимость бензина может вырасти еще больше, потому что 15 ноября заканчивается срок действия скидки по акцизному налогу.