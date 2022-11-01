Названа явка на выборах в Кнессет в арабском секторе по состоянию на 20:00

По прогнозам социологов, окончательный показатель явки в арабском секторе превысит 50%. Избирательные участки закроются в 22:00.

К 20:00 явка в арабском секторе на выборах в Кнессет составила 44%.

Об этом сообщает портал IsraelInfo.

Как пишет издание, по прогнозам социологов, окончательный показатель явки в арабском секторе будет составлять около 54%.

Как сообщал Курсор, генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сообщила, что по состоянию на 10:00 проголосовало 1 760 076 человек, или 15,9% от общего числа избирателей. Явка в 10 часов утра оказалась самой высокой с 1981 года.

В то же время президент Ицхак Герцог, который посетил штаб-квартиру ЦИК в Иерусалиме со своей женой Михаль, высоко оценил профессионализм сотрудников избирательной комиссии и сказал, что они впечатлены «разнообразной, изощренной, контролируемой и ответственной» операцией.

Он сказал, что высокие цифры, объявленные в 10:00, отражают доверие общества к демократической, достойной, справедливой и уважительной системе.

«Идите голосовать и влиять, потому что каждый голос имеет влияние», — сказал он.

Также Курсор информировал о том, что процент проголосовавших по состоянию на 12:00 составлял 28,4%. Это самый высокий показатель с момента выборов 1999 года. Кроме того, это на 2% больше, чем на предыдущих выборах.

Кроме того, Курсор писал о том, что генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сказала, что во время голосования расследуются несколько нарушений.

Сообщается, что в ультраортодоксальном Бейтар-Иллите, недалеко от Иерусалима, секретарь избирательного участка сказал жителям голосовать за определенную партию. О нем немедленно сообщил другой чиновник, и предполагаемого нарушителя заменили, сказали в ЦИК.