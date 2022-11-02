Подсчитано 70% голосов: блок Нетаниягу на пути к победе, РААМ проходит избирательный порог

ЦИК уже подсчитал чуть более чем 70% голосов избирателей, праворелигиозный блок Биньямина Нетаниягу продолжает лидировать.

На данный момент Центральная избирательная комиссия подсчитала 3 451 440 голосов, из которых 20 571 были признаны недействительными.

Результаты подсчета более 70%:

Ликуд — 23,77% голосов

Еш Атид — 17,44% голосов

Религиозный сионизм — 10,78% голосов

ШАС – 8,94% голосов

Лагерь государственников — 8,88%

Яадут а-Тора – 6,80% голосов

НДИ — 4,38% голосов

РААМ — 3,86% голосов

Авода — 3,48% голосов

ХАДАШ-ТААЛ — 3,33% голосов

Согласно текущим подсчетам, блок Нетаниягу получит 67 мест, хотя это число будет меняться по мере обработки большего количества бюллетеней. Экзитполы предсказали блоку Нетаниягу 62 места, чего достаточно, чтобы получить большинство и сформировать коалицию в 120-местном Кнессете.

Согласно текущим подсчетам, исламистская партия РААМ, которая, по прогнозам, получит четыре места в экзитполах, в настоящее время впервые превысила избирательный барьер в 3,86%.

Партия МЕРЕЦ в настоящее время близка к минимуму в 3,25% голосов, необходимому для получения представительства в Кнессет, с 3,05%, хотя некоторые социологи предсказывают, что партия пройдет и получит четыре-пять мест в окончательных подсчетах.

Оппозиционная партия «Балад» также находится ниже избирательного порога, набрав 2,69% от общего числа голосов.

Если РААМ, Балад или МЕРЕЦ не смогут добиться представительства в Кнессете, то это еще больше повысит шансы Нетаниягу на формирование коалиции.

Текущий подсчет не отражает общего числа голосов, поскольку бюллетени поступают из разных районов страны в разное время, и проценты, отведенные каждой партии, вероятно, изменятся по мере продолжения подсчета.

Подсчитано более 60% бюллетеней: сколько мест у праворелигиозного блока Нетаниягу. В Центральной избирательной комиссии продолжается подсчет голосов, и в настоящее время подсчитано 62 процента от общего числа поданных бюллетеней.

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.