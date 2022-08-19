Шакед: Смотрич перешел черту

Председатель «Руах Ционит» говорит, что о союзе с партией «Религиозный сионизм» не может быть и речи после подстрекательства против ее партии.

Председатель «Руах Ционит», министр внутренних дел Айелет Шакед, заявила, что не намерена баллотироваться в один список с Бецалелем Смотричем и Религиозной сионистской партией.

В интервью Galai Tzahal (радио IDF) Шакед сказал: «Мы не будем объединяться с Бецалэлем Смотричем. В прошлом году он перешел многие границы, призывал не пускать меня и моих друзей в синагоги, а также назвал меня спонсором террористов. Это переходит черту».

Стало известно, что Шакед недавно встречалась с Йоси Бродни, мэром Гиват-Шмуэля, который возглавит партию «Бейт а-Иегуди» на предстоящих выборах. В разговоре между ними возникло несколько сценариев совместной работы, и Шакед готова предложить Бродному третье место в партийном списке.

Окружающие Шакед не отрицают, что она заинтересована в совместной баллотировке и хочет баллотироваться, используя букву «Бэт» («ב») в бюллетене, принадлежащем партии «Бейт а-Иегуди».

Партия «Бейт а-Иегуди» ответила: «Мы счастливы, что все хотят быть в нашей партии, и интерес к нам находится на рекордно высоком уровне … Наша партия будет независимо баллотироваться в 25-й Кнессет, и Израиль будет ее членом. следующего правительства».

Ранее сообщалось, что министр связи Йоаз Гендель также встречался с Бродни на этой неделе, а репортер Ширит Авитан Коэн даже заявила, что на следующей неделе ожидается официальное заявление от них двоих о совместном участии в выборах.

Ранее Курсор писал, что после неутешительных результатов опросов депутаты бегут из Ямины. Непроходной результат предварительных опросов для партии «Руах ционит» вызвал шквал уходов депутатов, каждый из которых намерен продолжать активную политическую деятельность.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Выборы в Израиле: новый опрос показал, кто преодолеет избирательный барьер. Опрос показал, что блок, поддерживающий бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, получит 59 мест и без Шакед и ее партии не сможет сформировать правительство.

Напомним, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.