У Беннета ответили, вернется ли он в политику

Объявив о разрыве с национальной политикой, Беннет в июне пообещал «оставаться верным солдатом этой страны», сказав, что служить Израилю — его судьба.

На фоне распространившихся слухов о возможности того, что Нафтали Беннет вернется в политику, окружение бывшего премьера дало комментарии СМИ.

Об этом сообщает газета «Маарив».

Так, у Беннета опровергли представленный на 12 канале репортаж, в котором говорилось, что бывший премьер рассматривает возможность возвращения в политическую систему уже на нынешних выборах. Это, как утверждал 12 канал, произошло потому, что Беннету показали опрос, предсказывающий, что политик может пройти процент блокировки.

От имени Беннета поступило заявление, что ему действительно показали один опрос, который был проведен без его инициативы, но Беннет не рассматривает возможность возвращения к политической жизни.

Напомним, что в прошлом году Беннет стал 13-м премьер-министром Израиля в рамках сделки, заключенной с Лапидом, чтобы сформировать разнообразную правящую коалицию, свергнувшую Биньямина Нетаниягу.

По условиям сделки Беннет, чья партия в то время занимала всего семь мест в Кнессете, должен был занимать пост премьер-министра в течение двух лет, прежде чем передать этот пост Лапиду.

«Курсор» сообщал ранее, что партия Лапида опережает Нетаниягу. Детальнее об этом читайте здесь. Кроме этого, опрос показал, что правый блок теряет силу.

Также журналисты утверждают, что Нетаниягу нарушает законы о выборах.

Курсор также напоминает, что Джонатан Поллард призвал голосовать за министра внутренних дел Айелет Шакед.