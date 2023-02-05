Названа опасность покупки б/у авто с маленьким пробегом

Бывают случаи, когда на вторичном рынке продаются автомобили со скрученным пробегом. Однако даже если он настоящий, далеко не факт, что у такой машины нет технических проблем.

При покупке подержанного автомобиля лучше не останавливать свой выбор на том, который имеет небольшой пробег. Оптимально машина должна накатывать не менее 15–20 тысяч километров в год.

Об этом говорится в материале портала UAMotors.

Отмечается, что бывают случаи, когда на вторичном рынке продаются автомобили со скрученным пробегом. Однако даже если он настоящий, то далеко не факт, что у такой машины нет технических проблем.

«Если одометр показывает небольшие значения, то отработать транспортное средство могло много времени, например, в пробках, но это отрицательно сказывается на узлах и агрегатах», — пишет издание.

Также при коротких поездках водители часто не беспокоят себя достаточным прогревом автомобиля. Следствием этого является нагар на свечах, клапанах и стенках цилиндров. Кроме того, при холодном пуске бензин может попадать в масло, из-за чего свойства последнего значительно ухудшаются.

«Оптимальным пробегом является 15-20 тысяч километров в год, причем не только по городу, но и по трассам», — говорится в статье.

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