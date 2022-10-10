Украинцы поют под ракетными ударами: как киевляне пережидают обстрелы в метро

Утро понедельника для жителей Украины началось с масштабной воздушной тревоги по всей стране.

Сегодня, 10 октября, россия* нанесла массированные ракетные удары по разным городам Украины. Многие жители в это время ехали на работу, некоторых воздушная тревога застала в метро.

В Киеве и Харькове было остановлено движение метро. Подземные станции работали как бомбоубежища. Многие люди прятались там.

На станциях метро в подземке собрались тысячи человек. В Сети опубликовали видео из метро, на которых люди, находясь на разных станциях метрополитена, хором пели украинские песни.

На одном видео люди на станции метро «Нивки» в Киеве поют украинскую народную песню «У вишневому садку».

Также появилось и другое видео:

Ранее Курсор писал о массированном ракетном ударе по Украине. Россияне с самого утра понедельника наносят ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

Курсор писал, что Россия ударила по Киеву: первые подробности. Сегодня туром после объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве.

Курсор сообщал, что российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. Армия рф проводит массированные обстрелы прифронтового города Запорожья, каждую ночь разрушая дома и убивая мирных людей, женщин и детей. Оккупанты давно превратились из военных в простых террористов.

Обстрелы Запорожья: спасатели под взрывами работают над завалами. Спасатели разбирают завалы разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Запорожье.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!