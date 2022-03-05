Аэрофлот прекращает международные рейсы

Аэрофлот сообщает, что аннулирует обратные билеты для пассажиров, которые должны вылететь из России после 6 марта и вернуться обратно после 8 марта.

Аэрофлот, крупнейший российский авиаперевозчик, объявил о прекращении с 8 марта всех международных полетов, кроме полетов в Беларусь.

Об этом пишет Times Of Israel.

Этот шаг крупнейшей российской государственной авиакомпании последовал после того, как Росавиация рекомендовала всем российским авиакомпаниям, имеющим в лизинге иностранные самолеты, прекратить пассажирские и грузовые рейсы за рубеж.

Агентство сослалось на высокий риск конфискации иностранных самолетов в рамках западных санкций, запрещающих лизинг самолетов в Россию.

Рекомендация Росавиации не распространяется на российские авиакомпании, использующие российские самолеты или иностранные самолеты, которым не грозит конфискация.

Она также не распространяется на иностранные авиакомпании из стран, которые не ввели санкции против России и не закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

В заявлении «Аэрофлота» в качестве причины такого шага называются «обстоятельства, препятствующие выполнению полетов».

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