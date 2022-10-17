Аналитики объяснили, почему невозможно перемирие с россией

Эксперты заявили, что президент рф владимир путин* использует любую приостановку боевых действий для закрепления своих достижений и подготовке к новой агрессии против Украины.

По словам аналитиков, путин не отказывается от идеи захватить всю Украину, даже если будет прекращение огня или какое-либо другое урегулирование. Украина должна вернуть определенные районы, так как это позволит ей обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявили, что путин воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в наилучшей конфигурации, чтобы подготовиться к будущей агрессии против Украины.

«Украина должна сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий таким образом, чтобы не позволить создать условия для возобновления конфликта на условиях России», — заявили эксперты.

Они отметили, если Украина восстановит контроль над всем западным берегом реки Днепр, то россияне, скорее всего, сочтут наземные атаки на юго-запад чрезвычайно трудными. В результате долговременная обороноспособность Николаева, Одессы и всего украинского побережья Черного моря в немалой степени зависит от освобождения западного Херсона. Они добавили, что река Днепр должна быть не первой линией обороны Украины, а последней.

Также они заявили, что освобождение Энергодара имеет решающее значение, чтобы уменьшить затраты времени и денег на восстановление экономики Украины. Потому что восстановление жизнеспособной экономики Украины, не требующей больших объемов долгосрочной международной финансовой помощи, требует возвращения экономического района Донбасса под контроль Киева.

В ISW подчеркнули, что несколько российских источников сообщили о возобновлении атак ВСУ на Херсонском направлении, а украинские источники сообщили о большем, чем в среднем, количестве ежедневных обстрелов и ракетных ударов,. При этом ВСУ хранят оперативное молчание.

Ранее Курсор писал, что режим путина вызывает обеспокоенность Обамы. 44-ый президент США Барак Обама заявил, что линии связи между Белым домом и кремлем* «такие же слабые, как и всегда» в течение длительного времени.

Наша редакция писала, что российский публицист назвал три главные ошибки путина. Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

Курсор сообщал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина* постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что применение россией ядерного оружия приведет к катастрофическим последствиям для нее и путина.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов. В списке есть кандидаты, которых может выбрать сам путин, а также те, кто займет его место, когда он будет свергнут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!