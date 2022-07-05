Беларусь под угрозой втягивания в войну — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не верят в то, что белорусская армия будет вовлечена в войну, развязанную россией* против Украины.

Об этом Зеленский сказал, выступая на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире».

Президент Украины отметил, что неоднократно с территории Беларуси запускались ракеты различного калибра по разным городам Украины.

«Мы понимаем, что это не решение белорусского народа. И мы считаем, что белорусскому народу надо делать все, чтобы не втянуться в эту войну, но должна быть и ответственность людей, которые видят, что происходит. Нельзя просто молчать и говорить: «Это не мы, это с нашей территории рф делает эти выстрелы». Я считаю, что это несправедливо», — сказал президент.

По его словам, Украина верит, что Беларусь не втянется в эту войну, но провокации будут продолжаться. Он добавил, что Украина знает, что «Беларусь под угрозой этого втягивания», поэтому готовится к такому развитию событий.

Ранее Курсор писал, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие Беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.

Кроме этого, Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. По его словам, Беларусь и россия создали одну военизированную группировку.

HIMARS работает: украинцы показали, как взрывают склады боеприпасов армии рф чуть ли не по всей линии фронта. Вооруженные Силы Украины посредством высокоточного оружия продолжают уничтожать склады боеприпасов и другие позиции российской оккупационной армии.

Кроме этого, солдаты рф продают информацию о расположении своих войск. Украинская разведка опубликовала перехват разговора российской девушки с солдатом, в ходе которого она рассказала о том, как один из полковников сдал иностранным службам информацию о расположении войск рф.

Курсор сообщал, что израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 лет. Украина и россия не проводят переговоры друг с другом, так как обе стороны пока не устраивают концепты завершения войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!