Берите автоматы и убивайте: «повар путина» жестко ответил тем, кто критикует наемников

Олигарх сказал, что десятки его наемников гибнут каждый день, а также призвал «закрыть рты».

Основатель ЧВК «Вагнер» *евгений пригожин назвал тварями тех, кто критикует наемных военных и его самого.

Об этом сообщает его пресс-служба.

У «повара путина» спросили, не боится ли он привлечения к уголовной ответственности за создание ЧВК, так как организацию подобной компании можно классифицировать как 359 статью Уголовного кодекса рф («Наемничество»).

«Есть комментарии? Нет? Обос*ались? Тогда закройте свои рты! Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками, сидят с розовыми жо*ами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте смельчаки! Берите автоматы и убивайте!», – ответил пригожин.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с израильскими журналистами и рассказал, какой позиции ожидает от Израиля касаемо войны.

Также «Курсор» сообщал, что экс-президент россии пригрозил Украине ядерным оружием.

Помимо этого, «повар путина» попросил прокуратуру рф проверить губернатора по подозрению в создании ОПГ.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!