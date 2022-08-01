Британская разведка заявила, что рф меняет план по захвату Донбасса

В Министерстве обороны Британии считают, что рф* начала выводить значительное количество своих военных из Донбасса и направила их на юг.

Если раньше российская федерация сосредотачивала свои основные усилия на захвате Донбасса, то сейчас она поменяла свою тактику.

Так считают представители министерства обороны Великобритании.

В разведке отметили, что российская федерация стала выводить значительное количество своих сил из северного направления на Донбассе и отправила их на юг страны, где Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.

Отмечается, что вероятнее всего, россия решила изменить план по наступлению на Донбасс, потому что солдаты не смогли совершить в регионе оперативный прорыв и продолжают нести там большие потери.

В минобороны Великобритании отметили, сто россияне посчитали Запорожское направление уязвимым и начали его усиливать.

«Курсор» писал ранее, что Запад считает, что российская федерация окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и в ближайшее время не сможет захватить регион.

Еще мы писали, что Служба безопасности Украины выяснила, что российская федерация начала готовиться к проведению псевдореферендума, чтобы поскорее присоединить к себе временно оккупированные территории на востоке Украины.

Напомним, солдаты рф пытались штурмовать населенный пункт на Донбассе, и чтобы ввести ВСУ в заблуждение. Переоделись в украинскую форму.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!