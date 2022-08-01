Британская разведка заявила, что рф меняет план по захвату Донбасса

Если раньше российская федерация сосредотачивала свои основные усилия на захвате Донбасса, то сейчас она поменяла свою тактику.
Так считают представители министерства обороны Великобритании.
В разведке отметили, что российская федерация стала выводить значительное количество своих сил из северного направления на Донбассе и отправила их на юг страны, где Вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
Отмечается, что вероятнее всего, россия решила изменить план по наступлению на Донбасс, потому что солдаты не смогли совершить в регионе оперативный прорыв и продолжают нести там большие потери.
В минобороны Великобритании отметили, сто россияне посчитали Запорожское направление уязвимым и начали его усиливать.
«Курсор» писал ранее, что Запад считает, что российская федерация окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и в ближайшее время не сможет захватить регион.
Еще мы писали, что Служба безопасности Украины выяснила, что российская федерация начала готовиться к проведению псевдореферендума, чтобы поскорее присоединить к себе временно оккупированные территории на востоке Украины.
Напомним, солдаты рф пытались штурмовать населенный пункт на Донбассе, и чтобы ввести ВСУ в заблуждение. Переоделись в украинскую форму.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!