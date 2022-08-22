Эксперт рассказал, какой вариант завершения войны в Украине наиболее оптимален для Запада

Озвучены условия, на которых страны Запада не против закончить войну в Украине, развязанную россией*.

По словам руководителя Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военного эксперта Валентина Бадрака, наиболее оптимальным вариантом завершения войны в Украине для западных стран является выход на позиции, которые были до полномасштабного нападения россиян — до границ 24 февраля. Однако для президента россии владимира путина это будет означать капитуляцию и возможным отстранением от власти.

Об этом Бадрак заявил изданию «Главред«.

Военный эксперт отметил, что этот вариант ранее озвучивал премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. Тогда Джонсон заявил, что этот вариант может быть реализован до конца 2022 года.

По словам эксперта, дальнейшее освобождение оккупированных территорий Украины (Крым и части Донбасса), будет зависеть от развития ситуации на фронте. Также он добавил, что вероятны и политические способы решения этого вопроса.

«Что касается Крыма и оккупированных ранее территорий Донбасса, здесь уже как карта ляжет. Если будет деградация и капитуляция российской армии, тогда это возможно. Если это будет просто движение, то, думаю, украинское военно-политическое руководство на такой вариант не пойдет. В таком случае дальше будут включаться какие-то политические механизмы и решения», — отметил Бадрак.

По словам эксперта, вероятным преемником путина в случае капитуляции россиян может стать 72-летний Николай Патрушев.

«Даже российские «ястребы» будут думать о том, как вывести рф из полной деградации. Возможно, с этой целью они найдут какой-то более приемлемый вариант. И тогда будут возможны, в том числе, переговоры по Крыму и Донбассу», — считает он.

Ранее Курсор писал, что эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности. 24 августа в Украине отмечается День Независимости и российская федерация*, в связи с праздником, может усилить обстрелы в некоторых городах.

Курсор сообщал, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

Напомним, что на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии* «сюрприз». Также отметим, что в рф считают военный конфликт с НАТО «совершенно реальным».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!