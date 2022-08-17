Эксперт заявил, что переломный момент в войне уже произошел

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, сейчас Вооруженные силы Украины диктуют россии* ход войны, из-за чего россияне предпринимают бесперспективные военные шаги. Он считает, что это можно назвать переломным моментом в войне, развязанной россией.
Об этом он сказа во время информационного телемарафона.
Кузан заявил, что Вооруженные силы Украины успешно реализуют свою тактику на юге, заставляя россиян реагировать на изменившуюся ситуацию и перебрасывать свои основные силы на более невыгодные для них территории — это правый берег реки Днепр.
«Вот здесь, я считаю, наш переломный момент», — сказал он.
Также он добавил, что авиация Украины становится все более активной и успешно ликвидирует активизируется вражеские системы радиолокационного наблюдения и ПВО на Херсонщине, Запорожье и южных районах Крыма.
Кузан отметил, что россияне сосредоточили свои силы на востоке Украины. В частности, Донецкая и Харьковская области находились под угрозой, так как возле Белгорода россия разместила большие резервы.
Ранее Курсор писал, что у Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.
Курсор сообщал, что аналитики рассказали о последствиях ударов под Джанкоем для россии. Джанкой использовался россиянами как железнодорожный узел, чтобы транспортировать войска и технику.
Наша редакция писала, что минобороны россии назвало причину взрывов на оружейных складах в Крыму. Россия назвала взрывы на оружейных складах в Крыму диверсией.
Курсор сообщал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.
«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».
Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!