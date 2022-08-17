Эксперт заявил, что переломный момент в войне уже произошел

12:38, Сегодня
Новости СНГ
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Фото: depositphotos.com

По словам военного эксперта, на данный момент ВСУ диктуют ход войны, поэтому россиянам пришлось перебросить свои основные силы на более невыгодные позиции.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, сейчас Вооруженные силы Украины диктуют россии* ход войны, из-за чего россияне предпринимают бесперспективные военные шаги. Он считает, что это можно назвать переломным моментом в войне, развязанной россией.

Об этом он сказа во время информационного телемарафона.

Кузан заявил, что Вооруженные силы Украины успешно реализуют свою тактику на юге, заставляя россиян реагировать на изменившуюся ситуацию и перебрасывать свои основные силы на более невыгодные для них территории — это правый берег реки Днепр.

«Вот здесь, я считаю, наш переломный момент», — сказал он.

Также он добавил, что авиация Украины становится все более активной и успешно ликвидирует активизируется вражеские системы радиолокационного наблюдения и ПВО на Херсонщине, Запорожье и южных районах Крыма.

Кузан отметил, что россияне сосредоточили свои силы на востоке Украины. В частности, Донецкая и Харьковская области находились под угрозой, так как возле Белгорода россия разместила большие резервы.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Таня Нати
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