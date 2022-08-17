Эксперт заявил, что переломный момент в войне уже произошел

По словам военного эксперта, на данный момент ВСУ диктуют ход войны, поэтому россиянам пришлось перебросить свои основные силы на более невыгодные позиции.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, сейчас Вооруженные силы Украины диктуют россии* ход войны, из-за чего россияне предпринимают бесперспективные военные шаги. Он считает, что это можно назвать переломным моментом в войне, развязанной россией.

Об этом он сказа во время информационного телемарафона.

Кузан заявил, что Вооруженные силы Украины успешно реализуют свою тактику на юге, заставляя россиян реагировать на изменившуюся ситуацию и перебрасывать свои основные силы на более невыгодные для них территории — это правый берег реки Днепр.

«Вот здесь, я считаю, наш переломный момент», — сказал он.

Также он добавил, что авиация Украины становится все более активной и успешно ликвидирует активизируется вражеские системы радиолокационного наблюдения и ПВО на Херсонщине, Запорожье и южных районах Крыма.

Кузан отметил, что россияне сосредоточили свои силы на востоке Украины. В частности, Донецкая и Харьковская области находились под угрозой, так как возле Белгорода россия разместила большие резервы.

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Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!