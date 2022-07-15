Генштаб назвал направления, где сейчас идут тяжелые бои в Украине

В Генштабе заявили, что россияне ведут постоянную разведку, чтобы найти слабые места в обороне украинских войск.

В Генштабе сообщают, что российские войска предпринимают попытки продвинуться в направлении Соледара и Бахмута, а также пытаются наступать в направлении Славянска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

В заявлении говорится, что на Донецком направлении россияне обстреливают украинские подразделения из артиллерии и танков по линии соприкосновения. Также проводится разведка, чтобы обнаружить слабые места ВСУ.

В Генштабе отмечают, что основные силы армия россии* бросила на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Кроме этого, россияне атакуют в направлении Соледара и Бахмута.

На Славянском направлении россияне пытаются улучшить свое тактическое положение, ведя наступление в направлении Славянска. Под постоянными артиллерийскими обстрелами находятся районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепеля, Краснополья, Курульки и других

На Харьковском направлении основные цели россии — удержание занятых районов и предотвратить продвижения ВСУ в сторону границы. Ведутся обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и других.

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в деятельности Вооруженных сил Беларуси не наблюдается.

«Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях», — заявили в Генштабе.

Ракетный удар по Виннице: появились новые подробности. Украинские военные сообщили подробности ракетных ударов по Виннице.

Курсор писал ранее, что российские оккупанты выпустили по Виннице 7 ракет, 4 из них были сбиты силами ПВО. Три снаряда попали в офисное здание, пострадал Дом офицеров и жилые дома, расположенные поблизости. На месте «прилета» произошел пожар, который распространился на парковку. Минимум 23 человека погибли в результате ракетного удара, среди них трое детей. 117 человек получили ранения, 34 из них — тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.

Еще мы писали, что российские войска обстреляли Кривой Рог — в результате ракетного обстрела были повреждены жилые дома, школа, а также автомобиль. Погибли две женщины.

Кроме этого, в МИД россии заявили, что Кремль не намерен прекращать войну. Кремль планирует «выполнить поставленные цели» в войне с Украиной, несмотря на препятствия западных стран.

Также эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Курсор сообщал, что в сети показали, как украинские военные ликвидировали российских снайперов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!