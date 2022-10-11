МобилизАкция: в россии призванным на войну выдают сало

В российском кургане мясной центр «Рога и копыта» запустил акцию, в рамках который каждый мобилизованный может получить килограмм сала.

Этот центр имеет две точки продаж в городе и даже собственные цеха. Представитель «Рог и копыт» рассказал, что новая акция, получившая название «МобилизАкция», призвана поддержать мобилизованных.

Об этом сообщают российские СМИ.

Условия участия в акции просты: гражданин *рф должен показать свою повестку сотруднику прямо в одном из центров, после чего ему выдадут совершенно бесплатно. По словам представителя центра Олега Белчера, это внедрение этого специального предложения – «приятный бонус для ребят, которые подлежат мобилизации».

«В наше непростое время мы решили помочь хоть как-то ребятам, которые подлежат мобилизации. Если ты получил повестку, можешь прийти и получить килограмм сала. Мы считаем, что в наше время это довольно неплохой, маленький, но приятный бонус», – сказал Белчер.

Эта акция уже нашла отклик у мужчины, принявшего участие в МобилизАкции».

«Про акцию «МобилизАкция» узнал из интернета, что ребята из мясного центра раздают один килограмм сала всем, кто подлежит частичной (полной – прим.ред.) мобилизации. Это хорошая идея – поддержать наших ребят, я считаю, что это дорогого стоит. И хочу выразить благодарность, так как в наше нелегкое время – это редкость», – рассказал россиянин.

Предложение будет действовать еще более месяца – вплоть до 13 ноября. Неизвестно, сколько мясной центр «Рога и копыта» уже раздал килограмм мяса.

«МобилизАкция» стала не первой инициативой подобного рода. Например, мы рассказывали, что в рф за мобилизованных мужчин расплачиваются баранами и рыбой.

Также «Курсор» сообщал, что в Тель-Авиве прошла акция в поддержку Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!