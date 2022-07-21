Озвучены условия возобновления переговоров Украины и россии

На данный момент Украина и россия* не ведут никаких переговоров о завершении войны.

По словам директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, переговоры с российской федерацией* нужно вести не в двустороннем, а в трехстороннем формате. Кроме этого, вероятно, что россию не устроят условия, которые будут выдвинуты Украиной.

Об этом он заявил в интервью Obozrevatel.

«Мы можем говорить о переговорах только тогда, когда выйдем на свои государственные границы 1991 года. Тогда можно говорить о прекращении огня, о демаркации и делимитации границы, о репарациях», — сказал Сунгуровский.

По мнению эксперта, к переговорам Украины и россии необходимо подключить Запад.

«Если Запад сказал, что нам такая россия не нужна, ее нужно лишить возможности проводить агрессию против соседей, то в принципе она должна быть демилитаризована. Грубо говоря, россия должна вывести свои наступательные вооружения за Урал. Как это было до 2007 года, когда россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Там были Положения о фланговых ограничениях, в соответствии с ними рф держала все свои тяжелые вооружения за Уралом. Но в 2007 году она вышла из этого договора. Это дало ей возможность нарастить группировку на Кавказе и провести «специальную военную операцию в Грузии. Правда, тогда она так не называлась», — добавил он.

Переговоры по урегулированию ситуации в Украине начались 27 февраля. Представители Украины и россии провели несколько раундов очно и несколько раундов в режиме видеосвязи. В начале мая процесс был приостановлен. Пока нет никакой информации о возможном возобновлении переговоров.

Ранее Курсор писал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Курсор сообщал, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

Американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Кроме того, наш сайт сообщал, что лавров назвал новые «географические» цели войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что путин готовит новые ядерные угрозы.