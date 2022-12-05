Путин обратился с необычной просьбой к Израилю

Сообщается, что в последние дни высокопоставленные официальные лица Израиля и россии* проводили переговоры.

Согласно сообщению, цель переговоров заключалась, в том числе, в том, чтобы убедиться, что Израиль не будет препятствовать переброске средств противовоздушной обороны, которые россия перебрасывает из Сирии на территорию Украины.

Об этом сообщает INN.

Радио «Решет Бет» сообщило, что около недели назад российский чиновник, близкий к кремлю, предупредил, что поражение россиян на поле боя может привести к волне антисемитизма в отношении евреев. Согласно сообщению, российский чиновник сказал израильскому чиновнику: «Тот факт, что россия проигрывает войну в Украине, вызовет поиск козлов отпущения».

Тот же чиновник добавил, что общий знаменатель между президентом Украины Владимиром Зеленским, госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими лидерами приведет к антисемитизму с российской стороны. Послание российского лидера состоит в том, что именно путин не дает вспыхнуть волне антисемитизма.

Ранее Курсор писал о тайных встречах российского командования: названы цели полетов в Беларусь и Иран. В Иране и Беларуси уже комментируют информацию о визитах шойгу и его заместителя. В институте изучения войны сообщили о целях таких переговоров.

Наша редакция сообщала, что россия хочет повторить «сирийский сценарий» в Украине: как Запад может помочь Киеву. путин ради уничтожения объектов украинской критической и гражданской инфраструктуры планирует использовать «сирийский сценарий» на войне с Украиной.

Также мы информировали о производстве иранских дронов на территории рф: названы сроки запуска. Тегеран хочет избежать санкций, передав россии беспилотники и чертежи к ним.

Кроме того, Курсорсообщал, что в Украине заявили о приостановке Ираном поставок рф своих дронов и ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!