Путин заявил, что российские интересы и безопасность не подлежат обсуждению

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что интересы безопасности России не подлежат обсуждению, но он готов искать «дипломатические решения» на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом из-за агрессии Москвы против Украины.
«Интересы России, безопасность наших граждан для нас не подлежат обсуждению», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, государственного праздника в России.
«Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических решений самых сложных проблем», — сказал он.
Между тем, Япония и Австралия стали последними странами, которые в среду ввели санкции против России, объявив о строгих наказаниях для Москвы и лиц, связанных с военными действиями.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил на пресс-конференции, что Россия «ведет себя как бандиты и хулиганы, и им следует дать отпор».
Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.
Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.
Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.
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