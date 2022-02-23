Путин заявил, что российские интересы и безопасность не подлежат обсуждению

Президент России говорит, что он по-прежнему открыт для «дипломатических решений» после того, как Блинкен отменил встречу с Лавровым, а Австралия и Япония присоединились к санкциям США и ЕС в отношении Москвы

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что интересы безопасности России не подлежат обсуждению, но он готов искать «дипломатические решения» на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом из-за агрессии Москвы против Украины.

«Интересы России, безопасность наших граждан для нас не подлежат обсуждению», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, государственного праздника в России.

«Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических решений самых сложных проблем», — сказал он.

Между тем, Япония и Австралия стали последними странами, которые в среду ввели санкции против России, объявив о строгих наказаниях для Москвы и лиц, связанных с военными действиями.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил на пресс-конференции, что Россия «ведет себя как бандиты и хулиганы, и им следует дать отпор».

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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