Ракетная атака на Крым — в Севастополе прогремели взрывы

Сегодня в районе бухты в Севастополе в Крыму зафиксировали задымление. Российские оккупанты заявили, что используют табельные средства маскировки. Перед этим в оккупированном городе раздался сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщают в российских телеграм-каналах.
"Дым в районе Севастопольской бухты – это военнослужащие используют табельные средства маскировки", – говорится в сообщении россиян.
Прямо сейчас поступают сообщения о звуках взрывов в городе. Местные телеграм-каналы пишут, что слышны «хлопки» в разных частях города.
Также оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту еще полтора часа назад, так как готовились к ракетной атаке, сообщили в российских телеграм-каналах.
Ранее мы сообщали, что спутниковые снимки показывают, что рф* передислоцирует некоторые военные корабли из черноморского порта Севастополь в Крыму после серии украинских нападений. Так, москва объявила о планах создания новой базы в отколовшемся регионе Грузии.
Судя по изображениям, сделанным за последние несколько недель, около дюжины кораблей, включая фрегаты, десантные корабли и подводные лодки, сейчас пришвартованы восточнее новороссийска.
CNN сообщили, что некоторые корабли прибыли туда из Севастополя, но дополнительные спутниковые снимки, просмотренные CNN, показывают, что в Севастополе все еще остается некоторое количество военных кораблей.
Напомним, что рф отводит свои корабли из Крыма - в ISW назвали причину.
Курсор ранее писал, что в ГУР Украины показали, как прошел бой с россиянами в Крыму. Опубликовано видео.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!