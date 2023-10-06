Ракетная атака на Крым — в Севастополе прогремели взрывы

Российские оккупанты заявили о ракетной атаке на Крым. Движение на Керченском мосту перекрыто.

Сегодня в районе бухты в Севастополе в Крыму зафиксировали задымление. Российские оккупанты заявили, что используют табельные средства маскировки. Перед этим в оккупированном городе раздался сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщают в российских телеграм-каналах.

"Дым в районе Севастопольской бухты – это военнослужащие используют табельные средства маскировки", – говорится в сообщении россиян.

Прямо сейчас поступают сообщения о звуках взрывов в городе. Местные телеграм-каналы пишут, что слышны «хлопки» в разных частях города.

Также оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту еще полтора часа назад, так как готовились к ракетной атаке, сообщили в российских телеграм-каналах.

Ранее мы сообщали, что спутниковые снимки показывают, что рф* передислоцирует некоторые военные корабли из черноморского порта Севастополь в Крыму после серии украинских нападений. Так, москва объявила о планах создания новой базы в отколовшемся регионе Грузии.

Судя по изображениям, сделанным за последние несколько недель, около дюжины кораблей, включая фрегаты, десантные корабли и подводные лодки, сейчас пришвартованы восточнее новороссийска.

CNN сообщили, что некоторые корабли прибыли туда из Севастополя, но дополнительные спутниковые снимки, просмотренные CNN, показывают, что в Севастополе все еще остается некоторое количество военных кораблей.

Напомним, что рф отводит свои корабли из Крыма - в ISW назвали причину.

Курсор ранее писал, что в ГУР Украины показали, как прошел бой с россиянами в Крыму. Опубликовано видео.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!