Россия создает новое лазерное оружие для вывода из строя иностранных спутников

В горах Большого Кавказа россия строит новое лазерное оружие, которое будет использоваться для «электронно-оптической войны».*

Россия разрабатывает новую лазерную систему в горах Большого Кавказа, которая будет выводить из строя иностранные спутники, проходящие над российской территорией, говорится в расследовании из открытых источников, опубликованном The Space Review.

Строительство проекта «Калина», начатое в 2011 году, ведется в комплексе космического наблюдения «Крона», расположенном на вершине горы Чапал, говорится в отчете на основе анализа последних спутниковых снимков из Google Earth и документов российских промышленных подрядчиков.

Цель «Калины» , как написано в документе от января 2014 года, — «создание системы функционального подавления оптико-электронных систем спутников» с помощью лазеров .

«Комплекс космической безопасности», как он описан в документе 2017 года, представляет собой «специальную квантово-оптическую систему», которая будет использоваться для «электронно-оптической войны», по данным российской научной и промышленная корпорация, получившая заказ от минобороны рф.

Проект несколько раз откладывался, и прогресс был крайне медленным, отмечается в отчете со ссылкой на информационный бюллетень, опубликованный подрядчиками в 2016 году. Одной из возможных неудач стала ликвидация НПЦ «Фемто», компании, которой было поручено разработать адаптивную система для проекта, в 2021 году.

Реализация проекта также, вероятно, была задержана из-за экономических санкций, введенных против россии после аннексии Крыма в 2014 году, и недавней волны санкций, введенных Западом из-за вторжения москвы в Украину.

«Калина» оснащена новым телескопом, используемым для точного наведения лазерных лучей на спутники, размещенным в специально построенном здании, способном выдерживать землетрясения силой до семи баллов. Лазерные лучи направляются через зеркала и входят в телескоп через отверстие сбоку, после чего отражаются обратно, заставляя их формировать изображение целевого объекта в детекторе.

Хотя телескоп вместе с туннелем, соединяющим его с лазерным оптическим локатором (ЛОЛ), расположенным в Кроне, уже установлен, невозможно сказать, сколько внутреннего оборудования установлено.

«Калина» является новейшей из российских лазерных систем нового поколения, разработанных в последние годы , включая «Пересвет», мобильную лазерную систему, о которой впервые объявил президент владимир путин в 2018 году.

В москве заявили, что это оружие способно ослеплять орбитальные спутники и уничтожать беспилотники.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, начнется ли в россии всеобщая мобилизация. Не так давно владимир путин* заявил, что россия якобы еще не начала «ничего серьезного» в Украине. Из-за этого россияне начали интересоваться, почему так называемая спецоперация продолжается уже пять месяцев.

Кроме того, Курсор писал, что стало известно, какую военную технику передаст Украине Испания. Испанские власти, по сообщениям местных СМИ, готовы передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4. Украина, в свою очередь, намерена модифицировать эти танки.

Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что рф хочет защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

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