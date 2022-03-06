Россия угрожает Украине новыми атаками

Министерство обороны Российской Федерации пригрозило Украине новыми атаками. В ведомстве заявили, что будут атаковать украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса.
По словам представителей ведомства, атаки будут применяться с использованием «высокоточного оружия», чтобы добиться «демилитаризации Украины».
Предупреждение якобы сделано для того, чтобы персонал ведомств знал об ударах и вовремя эвакуировался.
Ранее редакция нашего сайта писала, что Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку после встречи Беннета с Путиным в Москве.
Кроме того, Курсор сообщал, что США разрешили странам НАТО поставлять Украине истребители.
Еще напомним, что в Харькове войска РФ обстреляли научный центр с ядерной установкой.
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