Россия угрожает Украине новыми атаками

Министерство обороны РФ решило «анонсировать» новые удары по Украине. Кремль хочет показать, что у него еще есть «высокоточное оружие», которым он может «демилитаризировать» Украину.

Министерство обороны Российской Федерации пригрозило Украине новыми атаками. В ведомстве заявили, что будут атаковать украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

По словам представителей ведомства, атаки будут применяться с использованием «высокоточного оружия», чтобы добиться «демилитаризации Украины».

Предупреждение якобы сделано для того, чтобы персонал ведомств знал об ударах и вовремя эвакуировался.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку после встречи Беннета с Путиным в Москве.

Кроме того, Курсор сообщал, что США разрешили странам НАТО поставлять Украине истребители.

Еще напомним, что в Харькове войска РФ обстреляли научный центр с ядерной установкой.

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