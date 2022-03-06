В Харькове войска РФ обстреляли научный центр с ядерной установкой

Российским агрессором осуществлены обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град» по территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт.

Российские войска открыло огонь из «Градов» по территории Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт». Там находится опытная ядерная установка под названием «Источник нейтронов».

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области в социальной сети Facebook.

В активную зону этой установки загружено 37 топливных ядерных элементов. Важно, что разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов может привести к масштабной экологической катастрофе.

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