Командование ВС *рф отправляет завербованных в тюрьмах и солдат, отказывающихся выполнять приказы или наказанных за дисциплинарные нарушения, в штрафные батальоны штурмового подразделения «Шторм-Z».
Об этом сообщает Reuters.
Один из российских военных рассказал, что солдаты из штрафбатов – это "просто мясо", отправляемое на самые трудные участки фронта. Чтобы быть отправленным в ряд штурмовиков нужно совершить дисциплинарное нарушение.
«Если коменданты ловят кого-то, от кого пахнет алкоголем, то немедленно отправляют в "Шторм Z», – заявил он.
Кроме этого, перевести в штрафбат могут, если военный употребляет наркотики или не подчиняется командирам. Эти отряды встроили в регулярные армейские подразделения, подчиняющиеся министерству обороны. Туда входят 100-150 человек, которые постоянно несут тяжелые потери.
Практика отправки провинившихся военнослужащих в «карательные батальоны» сравнивается журналистами с приказом № 227 Иосифа Сталина, известным как «Ни шагу назад!». Красноармейцы, которые оставляли свои позиции, отправлялись в штрафные роты, которые участвовали в самых тяжелых боях.
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