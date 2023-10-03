Приказ № 227 советского диктатора, известный как «Ни шагу назад!», вновь приобрел актуальность.

Командование ВС *рф отправляет завербованных в тюрьмах и солдат, отказывающихся выполнять приказы или наказанных за дисциплинарные нарушения, в штрафные батальоны штурмового подразделения «Шторм-Z».

Об этом сообщает Reuters.

Один из российских военных рассказал, что солдаты из штрафбатов – это "просто мясо", отправляемое на самые трудные участки фронта. Чтобы быть отправленным в ряд штурмовиков нужно совершить дисциплинарное нарушение.

«Если коменданты ловят кого-то, от кого пахнет алкоголем, то немедленно отправляют в "Шторм Z», – заявил он.

Кроме этого, перевести в штрафбат могут, если военный употребляет наркотики или не подчиняется командирам. Эти отряды встроили в регулярные армейские подразделения, подчиняющиеся министерству обороны. Туда входят 100-150 человек, которые постоянно несут тяжелые потери.

Практика отправки провинившихся военнослужащих в «карательные батальоны» сравнивается журналистами с приказом № 227 Иосифа Сталина, известным как «Ни шагу назад!». Красноармейцы, которые оставляли свои позиции, отправлялись в штрафные роты, которые участвовали в самых тяжелых боях.

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