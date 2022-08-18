Россияне дважды обстреляли Харьков: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня утром, 18 августа, российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Россияне выпустили по меньшей мере пятью ракетами.

По словам мэра города Игоря Терехов, ракетные удары начались в 04:32 утра. Харьковчане слышали по меньшей мере пять взрывов. Ракеты ударили по Слободскому и Холодногорскому районах города. В результате одного прилета начался пожар.

Терехов отметил, что в Холодногорском районе начался очень крупный пожар в административном здании. По словам руководства ГСЧС началось обрушение здания. Также огнем охвачены машины у этого здания

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также заявил, в результате обстрелов возникло несколько пожаров. Он сообщил о двух пострадавших. Синегубов просит харьковчан не покидать укрытия.

Через время Синегубов написал, что, согласно данным областного Центра экстренной медпомощи, из-за ракетного удара россиян в Слободском районе Харькова ранения получили 5 человек, среди них один ребенок.

Вчера вечером, 17 августа, россияне нанесли удар крылатой ракетой «Калибр» по общежитию в Харькове. В результате атаки россии* погибли семь человек, еще 16 человек пострадали, среди них 11-летний ребенок.

Под обстрелом оказалось общежитие в Салтовском районе Харькова.

По данным ГСЧС, погибших по меньшей мере семь человек, однако цифра не окончательная. Терехов сообщил, что все раненые находятся в больницах. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь и они обеспечены всеми нужными медикаментами.

Удар по Харькову прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Курсор писал, что Зеленский ответил, почему рф целенаправленно бьет по гражданским объектам. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская армия намеренно расстреливает от танков и артиллерии жилые квартиры и объяснил почему.

Курсор писал, что у Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.

Курсор сообщал, что аналитики рассказали о последствиях ударов под Джанкоем для россии. Джанкой использовался россиянами как железнодорожный узел, чтобы транспортировать войска и технику.

Наша редакция писала, что минобороны россии назвало причину взрывов на оружейных складах в Крыму. Россия назвала взрывы на оружейных складах в Крыму диверсией.

Курсор сообщал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео.

Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!