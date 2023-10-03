Солдаты рф снова жалуются на командование - в ISW узнали подробности

Россияне массово гибнут на фронте в Украине и заявляют, что командиры их постоянно обманывают.

Моральное состояние российских солдат, воюющих в Украине, находится в упадке, потому что им не хватает вооружения и адекватного командования, которое бы реагировало на своих подчиненных. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW). Оккупанты, входящие в состав батальона "Восток", заявляют, что российское командование не выполняет своих обещаний. Солдатам, в частности, говорили о том, что их подразделение будет заниматься "зачисткой" после штурмов, но оказалось, что с начала войны их отправили воевать на передовую. В итоге, за 19 месяцев боевых действий они потеряли 31 военного, а более 150 - получили ранения. Более того, россияне жалуются, что командование недостаточно поощряет батальон за его самоотверженность в составе российского оперативно-тактического соединения "Каскад".

Также захватчики говорят, что для обороны Купянского направления им выдали устаревшее вооружение, а именно автоматические зенитные установки С-60 1950-х годов. В командовании считают, что это оружие советского образца все еще эффективно.

"Курсор" писал ранее, что украинские военные продолжают контрнаступление и могут похвастаться определенными успехами на фронте, в отличие от российских оккупантов, которым не хватает ресурсов, чтобы удерживать свои позиции. Вероятно, захватчики готовы сдать Бахмут на Донбассе, чтобы укрепить оборону двух других городов.

Еще мы писали, что в Службе безопасности Украины спецназовцы отлично выполняют операции против противника. Украинские военные уничтожили 7 танков, 5 бронетранспортеров и еще много другой военной техники. В сети показали видео.

Напомним, что ежедневно на фронте в Украине погибает большое количество путинских солдат, поэтому военное руководство страны-агрессора вновь создало резервную 25-ю общевойсковую армию и отправило ее воевать. Однако, уровень их подготовки оставляет желать лучшего.