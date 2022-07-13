Стало известно, сколько россиян выступают за прекращение войны в Украине

В россии был проведен закрытый соцопрос, чтобы выяснить, сколько граждан рф хотят прекращения войны в Украине.

Согласно опросу, только 30% россиян якобы не поддерживают войну рф против Украины и хотят, чтобы боевые действия были остановлены как можно скорее. 57% опрошенных поддерживают войну, а еще 13% не определились со своей позицией.

Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на результаты закрытого опроса «Всероссийского центра изучения общественного мнения» (ВЦИОМ).

В издании отметили, что этот соцопрос проводился по заказу администрации кремля в конце июня 2022 года. Точное количество респондентов не озвучено.

Опрос показал, что в возрастной группе 18-24 года прекращение войны в Украине поддерживают 56%, а за продолжение боевых действий — лишь 19%. Среди россиян, которым от 25 до 34 лет, завершения войны хотят 43%, а против окончания — 41%.

Кроме этого, чем старше люди, тем больше они поддерживают развязанную россией войну против Украины. В частности, среди россиян старше 60 лет войну поддерживают 72% опрошенных.

В Медузе отметили, что ВЦИОМ не обнародовал эти данные открыто.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, начнется ли в россии всеобщая мобилизация. Не так давно владимир путин* заявил, что россия якобы еще не начала «ничего серьезного» в Украине. Из-за этого россияне начали интересоваться, почему так называемая спецоперация продолжается уже пять месяцев.

Кроме того, Курсор писал, что стало известно, какую военную технику передаст Украине Испания. Испанские власти, по сообщениям местных СМИ, готовы передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4. Украина, в свою очередь, намерена модифицировать эти танки.

Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что рф хочет защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.

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