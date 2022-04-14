У рф нет ресурсов для захвата Киева – военный эксперт

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что риск повторного вторжения рф есть, но лишь пока рф существует как субъект международного права.

Военный эксперт заявил, что у россии* недостаточно ресурсов для захвата Киева.

Также он заявил, что в рф обещали напасть на Донбасс на прошлой неделе, однако до сих пор продолжаются собирать ресурсы.

Однако он не отрицает угрозы повторной атаки Киева, но россия может собрать «количественную группировку, но не качественную».

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».