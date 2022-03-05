В Луганской области украинцы тоже вышли на митинг против оккупантов

В одном из населенных пунктов люди вышли на демонстрацию с украинскими флагами. Люди не хотят так называемого «русского мира» в своей стране, который на самом деле несет лишь смерть.

Жители поселка городского типа Белокуракино Луганской области вышли на митинг. Они протестуют против российских военных, которые оккупировали населенный пункт.

Очевидцы сняли видео с места событий. Многие люди на митинге кричат: «Украина!»

Ознакомиться с роликом можно ниже:

Также мы писали, что город Мелитополь Запорожской области захватили российские оккупанты. Однако жители не смогли оставить это просто так. Они вышли на акцию протеста перед вооруженными российским солдатами. Прямо перед ними протестанты махают сине-желтыми флагами.

Ранее редакция Курсора сообщала, что гражданам Великобритании приказали покинуть Россию в обязательном порядке.

Кроме того, мы писали, что Зеленский раскритиковал НАТО за отказ о введении бесполетной зоны над Украиной.

Еще напомним, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене.

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