Неизвестные начали крушить его машину, а после открыли огонь.

В *москве (россия) произошло громкое разбойное нападение – неизвестные сперва расстреляли машину, а после украли с нее около 30 млн рублей.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Это произошло на Донецкой улице в столице. Автомобиль марки Mercedes застрял в пробке, во время чего к нему подъехала Infiniti, из которой вышли двое неизвестных и начали крушить автомобиль. Так, они выбили стекла и около семи раз выстрелили в водителя, а после забрали у него сумку с 30 миллионами рублей.

Вскоре они покинули место происшествия, а их автомобиль со временем нашли брошенным в Батайском проезде. Пострадавшего и ограбленного водителя госпитализировали, сейчас ведут поиск преступников. В прокуратуре координируют работу правоохранительных органов.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!