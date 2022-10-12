В россии начали готовиться к «потере Крыма»: проводится спецопрос

Российские государственные организации, которые изучают общественное мнение в россии, получили срочное задание на проведение опроса о возвращении Крыма под контроль Украины. На фоне взрыва на Крымском мосту и успехов ВСУ, в кремле решили срочно изучить отношение россиян к поражению в битве за полуостров. Результаты закрытого исследования планируют обнародовать уже в этом месяце.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно данным Центра, один из ключевых пунктов опроса — это вопрос: готовы ли граждане рф воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом. В кремле обеспокоены сопротивлением местного подполья. В частности, согласно предварительным данным, местное население полуострова не удовлетворено объявленной мобилизацией, а также не готово воевать.

В Центре отметили, что на данный момент не ясно, будут ли россияне использовать публично результаты этого исследования.

«Если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что «русский народ готов бороться за Крым», — заявили в Центре.

Курсор писал, что фсб россии назвала организаторов «теракта» на Крымском мосту. СМИ сообщают, что фсб рф якобы установила соучастников «теракта на Крымском мосту». В фсб заявили, что взрыв на Крымском мосту организовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кроме этого, путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Президент рф считает, что взрыв на Крымском мосту – «теракт» направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры россии.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке тамань-керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Наша редакция писала, что премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф, которые были нацелены практически по всем украинским городам.

Также Курсор сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

Напомним, что журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!