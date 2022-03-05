Итальянская общественная телерадиокомпания приостановила работу в России

Из-за принятия закона об уголовной ответственности за распространение ложной информации о вооруженных силах РФ BBC, CNN, Bloomberg, ABC и CBS также приостанавливают работу журналистов в России.

Итальянский общественный телеканал RAI объявляет о немедленной приостановке репортажей из России после того, как Москва поддержала введение тюремных сроков для СМИ, публикующих «ложную информацию» о военных.

«После одобрения закона, предусматривающего суровые наказания за публикацию информации, которую власти считают ложной, RAI с сегодняшнего дня лишает журналистских услуг своих репортеров и корреспондентов в Российской Федерации», — говорится в заявлении телеканала.

Ранее несколько западных медиа-организаций, включая BBC, CNN International, Bloomberg News, ABC и CBS News, также приостановили свою деятельность в стране.

Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене. Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.

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