Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня — эксперты

Девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы.

Согласно новому отчету Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), в настоящее время риск применения ядерного оружия в мире достиг наивысшего уровня со времен Холодной войны.

По словам экспертов института, все это связано с тем, что страны ядерного клуба продолжают увеличивать количество боеголовок, а также модернизируют имеющийся у них арсенала. Об этом еще в 2021 году заявляли Великобритания и Соединенные Штаты. Также продолжают увеличивать запасы оружия Пакистан и Индия.

Кроме этого, Израиль проводит модернизацию своего арсенала. Франция официально запустила программу разработки подлодки третьего поколения, а Северная Корея проводит испытания различных ядерных вооружений.

«Есть явные признаки того, что сокращения, которые характеризовали глобальные ядерные арсеналы с момента окончания холодной войны, закончились», — сказал Ханс М. Кристенсен, старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор проекта ядерной информации в Федерация американских ученых (ФАС).

«Все ядерные государства увеличивают или модернизируют свои арсеналы, и большинство из них ужесточают ядерную риторику и роль ядерного оружия в своих военных стратегиях. Это очень тревожная тенденция», — сказал Уилфред Ван, директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения.

Специалисты отмечают, что усиление международного напряжения обостряет ядерную риторику между странами. Кроме того, ситуация ухудшается из-за того, что россия уже неоднократно угрожала ядерной войной миру на фоне военного вторжения в Украину.

Специалисты заявили, что из общего запаса (примерно 12 705 боеголовок на начало 2022 года) около 9 440 находились на военных складах для потенциального использования. Из них примерно 3 732 боеголовки были развернуты, а около 2 000 — почти все из которых принадлежали россии или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Россия и США вместе обладают более чем 90% всего ядерного оружия. Остальные семь ядерных государств либо разрабатывают или развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении это сделать. Китай находится в процессе существенного расширения своего арсенала ядерного оружия

Ранее Курсор писал, что россия угрожает Польше ядерным ударом. После того, как польский депутат допустил передачу Украине ядерных боеголовок, российские политики заявили, что такие действия могут стать причиной начала ядерной войны.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!