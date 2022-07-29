В Украине заявили о существующей угрозе наступления с Беларуси

По словам председателя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, в настоящее время существует угроза вторжения по суше с территории Беларуси, но местные власти готовы к такому развитию событий.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

Чаус отметил, что практически все ракеты, которые в последнее время выпущены по территории Украины, были с Беларуси.

«Артиллерийские обстрелы на территории Черниговской области все осуществляются с территории россии*. Соответственно мы видим угрозу возможного наступления по суше с территории Беларуси и к этому готовы», — добавил он.

Чаус отметил, что на случай возможного вторжения местные власти и военные разработали план ответных действий, детали которого не озвучиваются.

По его словам, сейчас ситуация на границе с Беларусью контролируемая. Однако он призывает жителей не нарушать запрет на посещения лесов, потому что существует риск для жизни и здоровья.

«Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает повторно идти к нам», — заявил Чаус.

СМИ выяснили, кого путин хотел назначить главой своего «правительства» в Украине. Президент рф владимир путин планировал быстро захватить Украину и сменить правительство, находящееся у власти в Киеве.

Курсор писал ранее, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

Также Курсор сообщал, что в последнее время российская федерация активизировала воздушные удары по территории Украины и это может быть связано с успехом украинских военных на юге страны.

Еще мы писали, что 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают сверхэффективно использовать американские ракетные системы HIMARS против российской оккупационной армии. Стало известно, что благодаря им уничтожено уже 50 российских складов боеприпасов.

Еще мы писали, что оккупанты из рф, захватившие Мелитополь, Херсон и другие города юго-востока Украины, не выпускают мирных жителей, удерживая их в заложниках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!