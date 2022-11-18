Военный эксперт рассказал, получит ли рф иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

Вопрос с иранскими ракетами, по мнению аналитика, пока откладывается как минимум на весну. Сейчас передача нового оружия Ираном невозможна.

Вопрос о передаче Ираном россии* баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar пока открыт.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

На данный момент передача нового оружия рф Ираном невозможна. Поставки перенесли на весну 2023 года.

Для Ирана война в Украине «слишком масштабная», считает аналитик. Иран не в силах обеспечить рф оружием в необходимом количестве для активных боевых действий.

«Они уже с Shahed там буксуют, а с ракетами вообще пока вопрос откладывается как минимум на весну. Пока даже неизвестно, дадут или не дадут. Плюс Иран уже заработал порцию санкций. И я так понимаю, что санкционная политика будет продолжена. Ввиду того, что Иран согласился поставлять россии вооружение.», – заявил Жданов.

Информация о том, что Иран с россией договорились о поставках баллистических ракет, появилась еще в октябре.

Военные эксперты знают о проблемах для украинской системы ПВО от иранских раке: у ракеты Zolfaghar боевая часть отделяется при заходе на цель, поэтому ее трудно обнаружить и уничтожить.

Курсор ранее сообщал про обход санкций: иранский беспилотник состоит из американских и израильских запчастей. Присутствие в иранских беспилотниках запчастей производства США, Японии и Израиля вызвало мировой скандал и разбирательство путей обхода санкций.

Наш сайт писал, что Иран признал поставки беспилотников в россию.

Курсор также информировал, что США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины.

Наша редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!