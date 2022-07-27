Журналист назвал важные для путина даты

Ранее многие эксперты заявляли, что президент рф* очень надеется на нумерологию, и это заметно по тем дням, в которые он совершает определенные поступки.

По словам журналиста Сергея Гармаша, российская федерация планирует провести «референдумы» на уже оккупированных территориях Украины, а также забрать территории еще четырех украинских областей: россияне «положили глаз» на Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую.

Об этом он заявил Радио НВ.

«Донецкую и Луганскую планируется аннексировать полностью в пределах их административных границ. Что касается Херсона и Запорожья, думаю, что еще нет окончательного решения. Все зависит от развития ситуации на фронте, действий ВСУ», — говорит он.

По словам Гармаша, ВСУ проводят контрнаступление и россияне, поэтому россияне пока не могут проводить там свои «референдумы».

Гармаш, говоря о возможных сроках этих «референдумов», сказал, что их планировали провести 11 сентября, когда в россии будет так называемый «единый день голосования». Однако он считает, что россияне не смогут провести все подготовительные процедуры для этого и аннексировать еще новые территории.

«Это будет очень тяжело им сделать, поэтому я думаю, что 11 сентября — нет. Еще есть 7 октября — 70-летие путина. Российские военные любят к таким датам какие-то подарки делать своим вождям. 30 декабря будет 100 лет со дня основания СССР. Поэтому они могут пытаться и к этому сроку что-то присоединить и воссоздать СССР в какой-то форме», — отметил журналист.

Стало известно, когда ВСУ смогут освободить Мариуполь от россиян. Россияне практически полностью разрушили ранее красивый и быстроразвивающийся город, но украинские власти полны решимости начать его восстановление сразу же после того, как российские захватчики будут выгнаны или уничтожены.

СМИ: Зеленский дал на деоккупацию Украины шесть недель. Президент Украины считает, что сейчас для украинской армии решающий момент — ВСУ должны освободить захваченные россией территории до наступления холодов.

Ракетные удары по югу Украины: появились подробности. Сегодня россияне нанесли ракетные удары по южным регионам Украины. В результате ракетных ударов повреждения частные дома и портовая инфраструктура.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Курсор собщал, что украинцы в блокаде: россия не выпускает людей с оккупированных территорий. Оказавшиеся в заложниках жители Мелитополя и Херсона лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Они стоят в колонне из 1200 машин под палящим солнцем, а рф уверена, что потребности в «зеленом коридоре» нет.