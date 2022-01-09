Минздрав Израиля представил обновленную статистику по COVID-19

В субботу утром в Израиле был диагностирован 17 521 случай заболевания коронавирусом, что побило рекорд случаев на выходных, сообщило министерство здравоохранения в воскресенье утром.

Общее число погибших от коронавируса составляет 8 259 человек.

По данным минздрава на сегодняшний день: 4,322,783 человек вакцинированы третьей дозой 5,963,196 человек вакцинированы второй дозой 6,621,321 человек вакцинированы первой дозой

Пациенты в тяжелом состоянии по возрастным группам на каждые 100 тысяч:

• В возрасте 60 лет и младше: Не привиты – 1.7 Привиты, но прививки не действительны – 0.3 Привиты — 0.1

• От 60 лет и старше: Непривитые – 45 Привиты, но прививки не действительны – 15.7 Привиты – 3.7

На сегодняшний день (9 января): 205 пациентов в тяжелом состоянии 48 из них подключены к аппарату ИВЛ 8,259 человек скончались с начала распространения эпидемии в Израиле

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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