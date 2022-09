Фаучи: Было «недостаточно времени» для проведения испытаний вакцины против Омикрон на людях

«Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) санкционировало использование «специфичных для Омикрона» вакцин Pfizer и Moderna (которые включают компоненты, нацеленные как на Омикрон, так и на исходный уханьский штамм вируса), отсутствуют клинические данные о людях, подтверждающие эффективность вакцин или безопасность», — заявил доктор Энтони Фаучи.

По словам доктора Фаучи, для проведения нормальных клинических испытаний «не хватило времени», поскольку Омикрон все еще распространяется и уносит жизни.

Fauci on covid boosters: «We don’t have time to do a clinical trial» pic.twitter.com/c8qUaiNWCp

— tlearo (@urhomie4l) September 8, 2022