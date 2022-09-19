Фаучи: Было «недостаточно времени» для проведения испытаний вакцины против Омикрон на людях

Новую вакцину от COVID тестировали только на текущих штаммах на мышах.

«Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) санкционировало использование «специфичных для Омикрона» вакцин Pfizer и Moderna (которые включают компоненты, нацеленные как на Омикрон, так и на исходный уханьский штамм вируса), отсутствуют клинические данные о людях, подтверждающие эффективность вакцин или безопасность», — заявил доктор Энтони Фаучи.

По словам доктора Фаучи, для проведения нормальных клинических испытаний «не хватило времени», поскольку Омикрон все еще распространяется и уносит жизни.

Fauci on covid boosters: «We don’t have time to do a clinical trial» pic.twitter.com/c8qUaiNWCp — tlearo (@urhomie4l) September 8, 2022

Имеются данные о человеке для подварианта BA.1 SARS-CoV-2. Однако для преобладающих в настоящее время вариантов BA.4 и BA.5 доступны только данные о животных от небольшого числа мышей (восемь), и все мыши в испытании, как в испытательной, так и в контрольной когорте, заразились COVID-19 во время исследования.

Однако сообщалось, что у мышей наблюдалась «повышенная реакция» на тестируемые варианты Omicron.

Новые бивалентные вакцины, как и оригинальные вакцины поначалу, имеют разрешение на использование только в экстренных случаях, которое выдается FDA в случаях отсутствия какого-либо другого эффективного лечения опасного заболевания.

Ранее Курсор писал, что два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами. Израильские ученые говорят, что определили антитела, которые настолько эффективны в нейтрализации COVID-19, что могут устранить необходимость в бустерных дозах вакцины.

наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.

Курсор писал, что ученые выявили повышенный риск слабоумия после заражения COVID-19. Новое исследование является одним из первых, в котором рассматриваются долгосрочные последствия инфекции COVID в течение двух лет после острого заболевания.

Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов.

Курсор сообщал, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.

Напомним, что найден препарат, снижающий риск смерти от COVID-19 на 81%.