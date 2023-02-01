Исследователи продолжают изучать, как COVID-19 влияет на сердце

Согласно новому исследованию, люди, госпитализированные с COVID-19, могут иметь повышенный риск повреждения сердца.

В начале пандемии несколько исследований показали, что у многих выживших после COVID-19 было повреждение сердца, даже если у них не было основного заболевания сердца и они были недостаточно больны, чтобы их госпитализировали.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации, изучались характер и степень повреждения и воспаления сердца у самых больных людей с COVID-19.

Исследователи наблюдали за 342 пациентами с COVID-19 с высоким уровнем белка тропонина в 25 больницах Британии в период с июня 2020 года по март 2021 года. Повышенный уровень тропонина в анализах крови является убедительным показателем острого повреждения сердечной мышцы или сердечного приступа. Врачи регулярно проверяют уровень тропонина у людей, госпитализированных с COVID-19.

Исследование показало, что у 61% людей, госпитализированных с COVID-19, у которых был высокий уровень тропонина, были сердечные аномалии, включая рубцы от инфаркта миокарда, также известного как сердечный приступ, или от микроинфаркта, который ведущий автор исследования Джон Гринвуд назвал «маленьким». области рубца». Это почти в два раза выше, чем у госпитализированных участников с COVID-19 с нормальным тропонином (36%) и у тех, у кого не было COVID-19, но с нормальным тропонином (31%).

Но когда дело дошло до подозрения на миокардит, редкое и иногда фатальное воспаление сердечной мышцы, обычно вызванное вирусной инфекцией, исследователи обнаружили, что распространенность составила 6,7% у участников с COVID-19 и повышенным уровнем тропонина по сравнению с 1,7% у тех, у кого его не было. Это намного ниже, чем в предыдущих исследованиях, по словам Гринвуда, профессора кардиологии в Лидском институте исследований сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в Англии и кардиолога в Учебных больницах Лидса NHS Trust.

По словам ученых, это первое крупное мультибольничное МРТ-исследование влияния COVID на сердце. Эти важные результаты повысят осведомленность, чтобы лучше контролировать пациентов с COVID, подверженных риску сердечного повреждения, и обеспечить своевременное лечение, если это необходимо, для предотвращения дальнейших проблем с сердцем.

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