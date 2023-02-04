Компьютерная модель предсказывает, кто выздоровеет от COVID-19

Ученые подробно отследили биологию и биохимию людей, инфицированных COVID-19, чтобы точно определить, как тела реагируют на болезнь, и построили модель для определения индивидуальных шансов на выздоровление.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Immunology, отслеживали течение заболевания у 215 пациентов в течение года после заражения. Ученые измерили ряд клеток иммунной системы и метаболические параметры в плазме крови, чтобы оценить вероятность полного выздоровления непривитых пациентов от болезни.

Прогностическая модель, применяемая к каждому человеку, доступна здесь другим исследователям.

Исследование выявило различные профили «системного восстановления» со специфическим прогрессированием и восстановлением воспалительных, иммунных клеток, метаболических и клинических реакций на COVID-19. Это

открытие является результатом трехлетнего партнерства между доктором Элен Руфье, профессором Кристофом Гессом и коллегами из Кембриджского университета, а также в сотрудничестве с Кембриджским институтом терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний и Национальным институтом исследований в области здравоохранения (CITIID- NIHR) BioResource COVID-19 Collaboration и Австралийского национального центра феноменов (ANPC).

Профессор Джереми Николсон, проректор по медицинским наукам и директор ANPC, сказал, что исследование является примером того, какие прорывы возможны, когда объединяются мощные технологии и эффективное клиническое сотрудничество.

По его словам, исследование выявляет множество новых особенностей заболевания, которое сильно различается по степени тяжести и продолжительности. Также взаимодействие между иммунной системой и метаболическими профилями крови дает глубокое понимание того, как люди различаются и как эти различия влияют на долгосрочные результаты, включая затяжной COVID или даже смерть.

ANPC уже начал улучшать эту модель, чтобы сделать ее пригодной для развертывания в клинике.

«Наша следующая задача — ввести в действие эту модель, уменьшив ее до наиболее важных параметров, которые в идеале могут быть быстро измерены с использованием только одного аналитического инструмента, и это то, над чем мы сейчас работаем», — сказал профессор Николсон.

Это последнее исследование дополняется и подтверждается тысячами образцов плазмы крови, собранных в Гарвардском университете, которые также тесно сотрудничают с ANPC для прогнозирования отдаленных последствий COVID.

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