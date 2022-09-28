Легкая форма COVID увеличивает риск появления неврологических проблем

Новое исследование Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе представляет собой наиболее полное на сегодняшний день исследование долговременных неврологических проблем, связанных с COVID-19.

Отслеживание более 150 000 пациентов с COVID-19 в течение 12 месяцев показало, что инфекции коронавируса привели к увеличению риска некоторых заболеваний головного мозга на 42%.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

Зияд Аль-Али, эпидемиолог из Вашингтонского университета, работает с Департаментом по делам ветеранов США с начала пандемии. В исследовании используются обширные базы данных здравоохранения, чтобы получить новое представление о долгосрочных последствиях COVID-19.

Ранее в 2022 году Аль-Али и его коллеги опубликовали несколько исследований, в которых сообщается об увеличении сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств у пациентов с COVID-19 в течение 12 месяцев после первоначального заражения. Это новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, широко рассматривает различные неврологические проблемы в течение года после легких и тяжелых инфекций.

«Наше исследование дает всестороннюю оценку долгосрочных неврологических последствий COVID-19. В прошлых исследованиях изучался более узкий набор неврологических исходов, в основном у госпитализированных пациентов. Однако мы оценили 44 заболевания головного мозга и других неврологических заболеваний как у госпитализированных, так и у госпитализированных пациентов, включая тех, кто поступил в отделение интенсивной терапии», — пояснил Аль-Али.

Исследование включало цереброваскулярные события, такие как инсульт, эпизодические расстройства, включая мигрень и судороги, а также когнитивные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера. В целом, результаты показали, что выжившие после COVID на 42% чаще испытывают какие-либо неврологические проблемы в течение года после заражения по сравнению с неинфицированным контролем.

В частности, исследование показало, что выжившие после COVID столкнулись с 77% повышенным риском проблем с памятью, 50% повышенным риском инсульта, 80% повышенным риском судорог и 30% повышенным риском проблем со зрением. Повторяя некоторые предыдущие исследования, ученые также обнаружили небольшое увеличение числа диагнозов болезни Альцгеймера у пациентов с COVID по сравнению с неинфицированным контролем.

«Маловероятно, что у кого-то, кто переболел COVID-19, просто ни с того ни с сего разовьется болезнь Альцгеймера. Для проявления болезни Альцгеймера требуются годы. Но мы подозреваем, что происходит то, что люди, которые имеют предрасположенность к болезни Альцгеймера, могут быть доведены до предела COVID, а это означает, что у них возрастает риск появления болезни. Это редко, но настораживает», — подчеркнул Аль-Али.

В этих выводах есть несколько предостережений, которые важно отметить. Средний возраст группы, использованной в исследовании, 61 год. Таким образом, возможно, эти повышенные риски могут быть уменьшены в более молодом и/или вакцинированном населении. Однако Аль-Али отмечает, что некоторые риски определенных неврологических состояний были выше у молодых людей.

«Риск нарушений памяти и когнитивных функций, сенсорных расстройств и расстройств, включая Гийена-Барре и энцефалит или энцефалопатию, выше у молодых людей. Последствия этих расстройств для жизни молодых людей глубоки и не могут быть переоценены», — сказал Аль-Али.

Также важно подчеркнуть, что фактическое абсолютное увеличение в случаях этих условий было небольшим. В целом исследование выявило семь допслучаев любой неврологической проблемы на каждые 100 случаев COVID.

«Результаты показывают разрушительные долгосрочные последствия COVID-19. Это неотъемлемая часть длительного COVID. Вирус не всегда так безобиден, как некоторые думают», — добавил Аль-Али.

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